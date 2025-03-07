NASA, Ay’a ilk GPS sinyallerini gönderdi

2 Mart’ta Ay’a inmeyi başaran Blue Ghost misyonunun bir parçası olan LuGRE, GPS de dahil olmak üzere uydu tabanlı konum teknolojilerinin yer aldığı Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) ile iletişim kurdu ve sinyalleri izledi.

NASA Uzay İletişimi ve Navigasyonu (SCaN) programından Kevin Coggins, “Dünyada, GNSS sinyalleri akıllı telefonlardan uçaklara kadar her şeyin navigasyonu için kullanabiliyoruz. Şimdi, LuGRE bize Ay’da GNSS sinyallerini başarıyla alıp izleyebileceğimizi gösterdi. Bu, Ay navigasyonu için çok heyecan verici bir keşif ve bu yeteneği gelecekteki misyonlarda kullanmayı umuyoruz” dedi.

Bu gelişme, Ay yörüngesindeki ve yüzeyindeki uzay araçlarının konumlarını ve hızlarını Dünya'daki mevcut zamanla karşılaştırarak tam olarak izlemelerine olanak tanıyacak. Böylece, Ay üzerindeki farklı noktalar arasında rota bulma teknolojileri kullanılabilecek.

Blue Ghost Misyonu

LuGRE, Ay'a yolculuk ederken Dünya ile iletişimde kaldı. Ay GPS sistemi, ayrıca Dünya ile Ay arasında seyahat eden uzay araçlarının konumlarını belirlemede de yardımcı olacak. Şu anda uzay araçlarının konumları, karmaşık gözlemler ve sensör okumalarıyla hesaplanıyor ve bu süreç oldukça zahmetli olabiliyor; yeni yöntem ise astronotlar ve yer kontrol ekibinin zaman kazanmasını sağlayacak.

LuGRE, yaklaşık 225.000 mil (yaklaşık 360.000 kilometre) mesafede 14 gün boyunca GNSS ile iletişimde kalmaya devam edecek. Bu süre zarfında, cihazın işlevselliği daha da test edilecek ve olası sorunlar tespit edilecek.

Aynı zamanda, İtalyan Uzay Ajansı (ISA) için de önemli bir adım: LuGRE, ajansın yardımıyla Ay'a ulaşan ilk teknoloji olma özelliğini taşıyor. Teknoloji oturduğunda, NASA ve ISA bu sistemi tüm uzay keşif ajanslarının kullanımına sunmayı planlıyor.

LuGRE projesi, 2027’ye kadar astronotları Ay’a geri göndermeyi ve Ay yüzeyinde uzun vadeli bir üs kurmayı amaçlayan Artemis programının bir parçası olarak yürütülen pek çok projeden biri.

NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden uçuş dinamiği mühendisi Joel Parker, “Bu misyon, sadece teknolojik bir kilometre taşı değil” diyor. “Hedefimiz, Ay’a daha fazla ve daha iyi misyon gerçekleştirmek ve bunu uluslararası ortaklarımızla birlikte yapmak.”