FIFA, 2030 Dünya Kupası'nı 64 takıma çıkarmayı değerlendiriyor

Konu, Çarşamba günü FIFA Konseyi toplantısında gündeme geldi. New York Times’ın haberine göre, öneriyi sunan isim Uruguay Futbol Federasyonu Başkanı Ignacio Alonso oldu. Uruguay, 2030 Dünya Kupası'nda "100. yıl kutlama maçı"na ev sahipliği yapacak Güney Amerika ülkelerinden biri olacak. FIFA Başkanı Gianni Infantino, önerinin değerlendirilmesine karar verdi.

FIFA Sözcüsü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "2030 FIFA Dünya Kupası'nın 64 takımla düzenlenmesi önerisi, 5 Mart 2025’te gerçekleştirilen FIFA Konseyi toplantısının ‘çeşitli konular’ başlığı altında spontane bir şekilde gündeme getirildi. FIFA, konsey üyelerinin her teklifini değerlendirme sorumluluğuna sahiptir" ifadelerini kullandı.

Turnuvanın süresi uzayabilir

Göreve geldiği 2016 yılından bu yana FIFA'nın turnuvalarını genişletme yönünde adımlar atan Infantino, daha önce Dünya Kupası’nın iki yılda bir düzenlenmesi önerisini gündeme getirmiş, ancak bu plan daha sonra rafa kaldırılmıştı. 2026’da Meksika, Kanada ve ABD’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Dünya Kupası'nda katılımcı sayısı 32’den 48’e yükselirken, maç sayısı 64’ten 104’e çıkacak.

2030 Dünya Kupası’na ise İspanya, Portekiz ve Fas ev sahipliği yapacak. Bunun yanı sıra Uruguay, Arjantin ve Paraguay’da turnuvanın 100. yıl özel maçları oynanacak. Takım sayısının 64’e çıkarılması halinde, turnuvanın süresinin en az altı haftaya çıkabileceği ve organizasyonun ev sahibi ülkeler için büyük bir lojistik zorluk oluşturabileceği belirtiliyor. Ayrıca, genişleyen turnuvanın karbon ayak izi konusunda da soru işaretleri doğuracağı ifade ediliyor.

Yeni format hangi ülkeleri etkiler?

Turnuvanın genişletilmesi yönündeki planlar, farklı kıtalardaki futbol federasyonlarının önceliklerini de ortaya koyuyor.

Güney Amerika'da takım sayısının artması, elemelerin neredeyse tamamen ortadan kalkmasına yol açabilir. Bu durum, eleme maçlarından gelir elde eden federasyonları maddi açıdan zorlayabilir. Öte yandan, UEFA’nın 55 üye ülkesinin yarısının turnuvaya katılma ihtimali güçlenebilir.

Asya, Afrika ve Okyanusya kıtalarında ise ek kontenjanların olumlu karşılanması bekleniyor. Format değişikliğinin gerçekleşmesi halinde, birçok ülke tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda mücadele etme şansı yakalayabilir.