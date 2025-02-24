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Spor
AA 24.02.2025 22:01

Derbide kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Derbide kazanan çıkmadı

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmaya iki takım da temkinli başladı. İlk yarının neredeyse tamamı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

Maçın ikinci yarısı da benzer şekilde başlarken, 61. dakikada 2 değişiklik yapan sarı-lacivertli ekip, sonraki 10 dakikalık bölümde rakip yarı sahada baskı kurmayı başardı. Skoru değiştirmeyi başaramayan Fenerbahçe, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 58'e, lider Galatasaray ise 64'e çıkardı.

Derbide kazanan çıkmadı

Derbi galibiyetine hasret

Fenerbahçe, bu sezon derbi galibiyeti yaşayamadı.

Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında sahasında Galatasaray'a 3-1 yenilirken, Beşiktaş'a da deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Bu sezon 3. kez bir derbi müsabakasına çıkan Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmadan da galibiyete ulaşamadı.

Derbide kazanan çıkmadı

Ligde 10 maç sonra skor üretemedi

Fenerbahçe, ligde 10 maç sonra gol atamadı.

Sarı-lacivertliler, son olarak yine bir derbi müsabakasında, Beşiktaş deplasmanında gol bulmayı başaramamıştı.

4 oyuncu ilk kez derbi heyecanı yaşadı

Fenerbahçe'de 4 oyuncu ilk kez Galatasaray derbisi heyecanını yaşadı.

Derbide kazanan çıkmadı

Sarı-lacivertlilerin daha önceden kadrosunda bulunan ama ligin ilk yarısındaki müsabakada forma giyemeyen Filip Kostic ile Oğuz Aydın, ilk kez derbide görev aldı.

Bu isimlerin yanı sıra yeni transferlerden Milan Skriniar ve Anderson Talisca da ilk kez derbide boy gösterdi.

Öte yandan Süper Kupa'da sahaya çıkan Yusuf Akçiçek ise ligde ilk kez bir Galatasaray derbisinde forma giydi.

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