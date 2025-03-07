ABD, Avrupa'daki bazı konsolosluklarını kapatmayı ve Dışişleri Bakanlığı personelini azaltmayı planlıyor

Yetkililer, Washington’daki bazı uzmanlık birimlerinin birleştirilmesinin de değerlendirildiğini belirtiyor.

Bu kapsamda insan hakları, mülteciler, küresel ceza adaleti, kadın hakları ve insan kaçakçılığıyla mücadele gibi alanlarda faaliyet gösteren büroların yeniden yapılandırılması gündemde.

Geçtiğimiz ay, ABD yönetiminin dünya genelindeki diplomatik misyonlardan, ABD’li ve yerel çalışanların sayısını en az yüzde 10 oranında azaltma seçeneklerini incelemelerini istediği ortaya çıkmıştı.

Bu kararın, Başkan Donald Trump ve danışmanı Elon Musk'ın federal hükümette geniş kapsamlı bir maliyet kesintisi yapma çabalarının bir parçası olduğu belirtiliyor.

Trump, seçim kampanyası boyunca hükümet kadrolarında büyük bir değişiklik yapacağını ve "derin devlet" olarak adlandırdığı bürokratik yapıyı temizleyeceğini vaat etmişti.

Eleştirmenler ise bu kesintilerin, ABD’nin diplomatik etkinliğini zayıflatacağı ve özellikle USAID’in kapatılmasının küresel yardımları azaltarak Çin ve Rusya gibi rakip ülkelerin nüfuzunu artıracağı konusunda uyarıyor.

Kapatılması gündemde olan konsolosluklar arasında Almanya’daki Leipzig, Hamburg ve Düsseldorf; Fransa’daki Bordeaux ve Strazburg ile İtalya’daki Floransa yer alıyor.

Yetkililer, bu listenin nihai olmadığını ve bazı konsoloslukların açık kalması için diplomatik girişimlerin sürdüğünü belirtiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yapılan değerlendirmelerin "Amerikan halkı adına modern zorluklara en iyi şekilde yanıt verebilmek için" yürütüldüğünü ifade etti.

Bakanlık, dünya genelinde 270’den fazla diplomatik misyonda yaklaşık 70 bin personelle hizmet veriyor.