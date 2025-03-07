FBI, uyuşturucu baronuna dönüşen Olimpiyat sporucusu hakkında bilgi verene 10 milyon dolar verecek

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), "El Jefe", "Dev" ve "Halk Düşmanı" lakaplarıyla tanınan 43 yaşındaki Wedding’in, milyar dolarlık sınır ötesi uyuşturucu kaçakçılığı operasyonu ve bir dizi cinayetten sorumlu tutulduğunu açıkladı.

Yetkililer, FBI’ın en çok arananlar listesinde yer alan Wedding’in, büyük ihtimalle Meksika’da Sinaloa kartelinin koruması altında saklandığını belirtti. LAPD Başkan Yardımcısı Alan Hamilton, "Ödül miktarının artırılması, Wedding için güvenli hiçbir yerin kalmadığını göstermektedir" dedi.

2002'de olimpiyat sporcusuydu, şimdi uluslararası kaçakçı

Ontario eyaletinin Thunder Bay kentinde büyüyen Wedding, 2002 Salt Lake City Kış Olimpiyatları’nda Kanada adına yarışmış ve paralel büyük slalomda 24. sırada yer almıştı.

Ancak 2006 yılında Britanya Kolumbiyası'nda bir esrar üretim operasyonunu soruşturan arama kararında ismi geçmesine rağmen herhangi bir suçlamayla karşı karşıya kalmadı. 2010’da ise ABD’li bir hükümet ajanından kokain almaya çalışırken yakalandı ve uyuşturucu kaçakçılığından dört yıl hapis cezası aldı.

O dönemde "Olimpiyat umutlarından biri" olarak anılan Wedding, ABD yetkililerini "şiddet eğilimli eski bir KGB ajanını" gizli muhbir olarak kullanmakla suçlayarak mahkeme sürecinin iptal edilmesini talep etti. Ancak zamanla adını, acımasız ve güçlü bir uluslararası uyuşturucu kaçakçısı olarak duyurdu.

Cinayet ve tonlarca uyuşturucu sevkiyatıyla suçlanıyor

ABD Adalet Bakanlığı, Wedding’in liderlik ettiği grubun "kokain kaçakçılığı ve masum sivillerin de dahil olduğu cinayetler" işlediğini belirtti.

Yetkililere göre Wedding, Kolombiya’dan Meksika ve Güney Kaliforniya üzerinden Kanada’ya yüzlerce kilogram kokain sevkıyatını yönetti. Ayrıca, Los Angeles polisi Wedding’in operasyonunun ABD ve Kanada şehirlerine aylık "beş metrik ton fentanil" gönderdiğini açıkladı.

Wedding ve Kanadalı ortağı Andrew Clark, operasyonlarına engel olarak gördükleri kişileri ortadan kaldırmak için kiralık katiller tutmakla da suçlanıyor. Yetkililer, borçları nedeniyle öldürülen kişilerin yanı sıra, bir uyuşturucu sevkiyatının çalınmasına misilleme olarak masum insanların hedef alındığını belirtti.

2023 yılında Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Caledon kentinde kiralık bir eve düzenlenen silahlı saldırıda, 57 yaşındaki Jagtar Singh Sidhu ve 55 yaşındaki Harbhajan Kaur Sidhu hayatını kaybetti. Çiftin, olaydan sadece dört ay önce Kanada'ya göç ettiği öğrenildi. Kızları Jaspreet Kaur Sidhu ise 13 kurşunla ağır yaralandı.

Polis tarafından aranan 16 şüpheliden sadece Wedding ve bir kişi hâlâ firari durumda. Wedding’in ortağı Clark, 8 Ekim 2024'te Meksika'da yakalandıktan sonra 27 Şubat’ta ABD'ye teslim edildi.