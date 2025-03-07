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Dünya
Independent 07.03.2025 06:46

Avustralya'da siklon alarmı: Brisbane Havalimanı kapatıldı, tahliyeler başladı

Avustralya'nın doğu kıyılarını vurmaya hazırlanan Siklon Alfred nedeniyle şiddetli yağış, yıkıcı rüzgârlar ve fırtına dalgaları bekleniyor. Yetkililer, Queensland ve Yeni Güney Galler’de (NSW) yaşayanlara tahliye çağrısı yaptı.

Avustralya'da siklon alarmı: Brisbane Havalimanı kapatıldı, tahliyeler başladı

Tropikal siklonun karaya ulaşması cumartesi sabahına sarktı.

Hızı yavaşlayan Alfred, perşembe günü Brisbane'in 240 kilometre doğusunda, saatte sadece 7 kilometre hızla batıya ilerliyordu. Merkezinde rüzgâr hızının saatte 130 kilometreye ulaştığı bildirildi.

Havayolu ulaşımı durdu

Güçlü rüzgârlar nedeniyle binlerce evin elektriği kesildi. Brisbane Havalimanı tüm uçuşlarını iptal etti.

Yeni Güney Galler’in kuzeyindeki Lismore ve diğer bölgelerde tahliye emri verildi, halkın saat 21.00’e kadar güvenli bölgelere gitmesi istendi.

Başbakandan uyarı geldi

Başbakan Anthony Albanese, halkı dikkatli olmaya çağırarak, "Siklonun hızı bir miktar düştü ancak bu iyi bir haber değil" dedi.

Yeni Güney Galler açıklarında ise bir jet ski kullanıcısının kaybolduğu bildirildi. Yetkililer, şiddetli dalgalar nedeniyle denizde hayatî risk oluştuğunu belirtti.

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