Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinli çiftçinin zeytin ağaçlarını kesti

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Selfit kentinin batısındaki Haris köyünün Ebu el-Ula bölgesine baskın düzenlediği ifade edildi.

Haberde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, baskın sırasında Filistinli Halid Akıl'a ait 20 dönümlük arazide bulunan 100 zeytin ağacını kestiği, tarım aletleri ve su depolarını çaldığı belirtildi.

WAFA'nın haberinde, bölgenin Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail güçleri tarafından Yahudi yerleşim yerlerinin genişletilmesi için sürekli saldırılara maruz kaldığına işaret edildi.