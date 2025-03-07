Almanya: Avrupa, uluslararası alandaki değişimlere tepki vermede kararlı ve birlik içindedir

Scholz, Belçika'nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Avrupa'daki liderlerin, Brüksel, Paris ve Londra'dan sonra dördüncü kez Brüksel'de dünyanın ve özellikle Avrupa'nın içinde bulunduğu zor durumu görüşmek için bir araya geldiklerini belirten Scholz, "Avrupa düzeyinde yakın koordinasyon içinde olmamız ve İngiltere, Norveç ve Türkiye gibi AB dışındaki ortaklarla da görüşmemiz iyidir." dedi.

Scholz, net bir ortak mesajın verilmesinin de önemli olduğuna işaret ederek, "Avrupa, uluslararası alandaki değişimlere tepki vermede kararlı ve birlik içindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Zirvede Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldiklerini aktaran Scholz, Zelenskiy'nin herkesten "Ukrayna'yı yarı yolda bırakmayacakları" sinyalini aldığını kaydetti.

ABD'nin Ukrayna için ortak kalmasını istiyoruz

Scholz, Avrupalıların Ukrayna'ya verilen desteğin daha güçlü bir şekilde sürmesi konusunda uzlaştığını belirterek, "ABD'nin bizimle ve diğer uluslararası dostlarımızla birlikte Ukrayna için bir ortak kalmasını ve Ukrayna'yı desteklemeye devam etmesini sağlamak için her şeyi yapmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kalıcı barışı sağlayacak bir barış sürecinin önemine işaret eden Scholz, bunun Ukrayna'nın egemenliğiyle ilgili bir durum olduğunu anlattı.

Ukrayna'nın Devlet Başkanı'nın demokratik bir şekilde seçilen Zelenskiy olduğunu ve halkı tarafından bunun için görevlendirildiğini vurgulayan Scholz, olası bir barış anlaşmasından sonra Ukrayna'nın güçlü bir orduya da sahip olması gerektiğini kaydetti.

Başbakan Scholz, zirvede Avrupa savunma endüstrisine ilişkin görüşmelerin de yapıldığını bildirerek, Avrupa silah sanayisinin büyük bir birleşme sürecine ve tedarik zincirlerinden bağımsız bir savunma sanayisine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Scholz, bu alandaki şirketlerin Avrupa rekabet kurallarının engellemesine maruz kalmadan, aktif ve bağımsız bir şekilde birlikte çalışabilmesi gerektiğini ifade etti.

Avrupa savunma endüstrisinin finansmanına ilişkin, AB Komisyonun iyi önerilerde bulunduğunu aktaran Scholz, bu durum her şeyden önce "kredi finansman aracı" için geçerli olduğunu belirtti.

Başbakan Scholz, bunun daha düşük faiz oranları ödedikleri için bundan yararlanan üye ülkelere verilen kredilerle ilgili bir durum olduğunu aktararak, "Bu kredilerle desteklenebilecek projelerin, Almanya gibi bu tür kredileri kullanmayan ülkelerin yanı sıra İngiltere, Norveç, İsviçre veya Türkiye gibi AB üyesi olmayan ancak bizimle yakın çalışan ülkelere de açık olması bizim için çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransa'nın nükleer şemsiyesini Avrupa'ya genişletme önerisine ilişkin soruya da cevap verdi.

Macron'un önerisine sıcak bakmayan Scholz, "Hiç kimse, NATO'da bir anlaşmaya sahip olduğumuz bugünkü durumdan uzaklaşmayı planlamıyor. Bu Almanya'daki ilgili tüm partilerin ortak tutumudur." şeklinde konuştu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın sonuç bildirgesinde Ukrayna ilgili konuya katılmadığının hatırlatılması üzerine Scholz, "(Orban) Bunu çoğu zaman yapmadı. Bu Birliği yıkmadı. Birlikte hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.