UNRWA Komiseri: İsrail'in Batı Şeria'daki saldırıları İkinci İntifada'dan bu yana en yıkıcısı

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, X sosyal medya hesabından, İsrail güçlerinin Batı Şeria'ya saldırıları ve Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait evleri yıkmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in 21 Ocak'ta işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı saldırıların "İkinci İntifada'dan bu yana en uzun süreli ve en yıkıcı" saldırı olduğunu vurgulayan Lazzarini, 1967'deki "Altı Gün Savaşı'ndan" bu yana Filistinlilerin maruz kaldığı en büyük zorla yerinden edilme olduğunu aktardı.

İsrail güçlerinin perşembe günü Nur Şems Mülteci Kampı'nda 16'dan fazla evin yıkımına başladığını kaydeden Lazzarini, "Bu sistematik ve büyük çaptaki ev yıkımları, bölgedeki Filistinli mültecilerin yaşamları üzerinde daha önce görülmemiş bir etki yaratıyor." ifadesini kullandı.

Lazzarini, İsrail'in evlerini yıktığı Filistinlilerin "artık geri dönecek bir yerleri olmaması riskiyle karşı karşıya" olduğunu vurguladı.

İsrail güçlerinin Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında evler de dahil olmak üzere sivil altyapıya yönelik tahribatının yanı sıra kamp sakinlerinin neredeyse tamamının zorla evlerinden edildiğini belirtti.

Lazzarini, Batı Şeria'da İsrail'in gerçekleştirdiği baskınlarda yaklaşık 40 bin kişinin zorla evlerinden çıkarıldığını da hatırlattı.

Ayrıca Lazzarini, İsrail'de 30 Ocak'ta yürürlüğe giren, UNRWA'nın yasaklanmasına ilişkin yasaların ajansa en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde ciddi bir boşluk yarattığını kaydetti.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da giderek şiddetini artırdığı saldırılarında 23 Şubat'ta Cenin kentine tankları sevk etti. İsrail ordusu, en son "İkinci İntifada" sırasında İsrail ordusunun Batı Şeria'da şiddetinin zirveye çıktığı dönemde tanklara, hava saldırılarına ve Filistinli mülteci kamplarında bu şiddette yıkıma başvurmuştu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkesin devreye girmesinin ardından başlattığı "Demir Duvar" isimli saldırılarda, şu ana kadar aralarında kadın, çocuk, yaşlıların da yer aldığı 70'ten fazla Filistinli can verdi.