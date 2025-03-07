Özel uzay aracı Ay’a iniş yaptı ancak yan yatmış olabilir

Intuitive Machines’in CEO’su, Athena adlı uzay aracının Dünya ile iletişim kurduğunu ancak "doğru açıda" olmadığını belirtti. Şirket, araçtaki bilimsel ekipmanların hâlâ çalıştırılabileceğini umuyor. Bunlar arasında, yakındaki bir krateri keşfetmek için tasarlanan zıplayan bir robot ve Ay’daki ilk mobil iletişim anteni de bulunuyor.

NASA ile iş birliği yapılıyor

İntuitive Machines, NASA ile iş birliği yaparak Ay yüzeyinde su ve buz izleri arıyor. NASA, Artemis programı kapsamında insanlı görevlerle Ay’a dönüş yapmayı hedefliyor.

Athena, GMT ile 17.30’da (EST ile 12.30) Güney Kutbu’na yaklaşık 160 kilometre mesafedeki Mons Mouton bölgesine indi. İntuitive Machines, önümüzdeki günlerde Ay yörüngesindeki bir kamerayla aracın tam konumunun tespit edileceğini duyurdu.

bilimsel gözlemler yapılacak

Athena, bilimsel ekipmanlarla 10 gün boyunca gözlem ve ölçümler yapacak. Bunlar arasında, kalıcı gölgede kalan büyük bir kratere ulaşmak için tasarlanmış Micro Nova Hopper adlı zıplayan robot da yer alıyor.

Hopper, 100 metre yüksekliğe kadar sıçrayarak 2 kilometre mesafe kat edebiliyor. Beş sıçrama sonrasında kraterin içine iniş yaparak ilk kez iç bölgeden görüntü alması hedefleniyor. Güneş ışınlarından korunarak çok düşük sıcaklıklara sahip olan bu krater, buz aramak için ideal bir bölge olarak kabul ediliyor.

Ay’da 4G bağlantısı test edilecek

Görev kapsamında, Nokia ile ortak geliştirilen ve Dünya’daki 4G hücresel teknolojisini kullanan özel bir antenin Ay yüzeyine yerleştirilmesi de planlanıyor.

Bu misyon, NASA’nın uzun vadede insanları Ay’a geri gönderme hedefinin bir parçası. Uzmanlar, Ay’da su rezervleri olup olmadığını keşfetmek ve ileride kurulacak insan yerleşimleri için gerekli kaynakları belirlemek istiyor.

NASA, Ay’a uzay aracı ve bilimsel ekipman göndermek için özel şirketlerle iş birliği yapıyor. Uzay ajansı, bu yöntemin kendi görevlerini geliştirmek ve fırlatmak yerine daha düşük maliyetli olduğunu belirtiyor.

Mars için bir basamak

Uzay ajansları, Ay’da insan yerleşimleri kurma yarışı içinde. ABD için bu misyon, Mars’a insan göndermeyi hedefleyen uzun vadeli projelerin bir basamağı olarak görülüyor.

Bilim insanları, iç Güneş Sistemi’nde neden buz bulunduğunu anlamaya çalışıyor. Ay’ın sürekli gölgede kalan bölgeleri, Dünya-Ay sistemine antik suyun nasıl taşındığına dair önemli ipuçları sunabilir.