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Dünya
BBC 07.03.2025 06:34

ABD'deki bazı havaalanlarında uçuşlar SpaceX enkazı nedeniyle durduruldu

ABD'deki havacılık yetkilileri, SpaceX'in Starship roketinin kontrolden çıkmasının ardından Florida'daki bazı havaalanlarında uçuşları geçici olarak durdurdu.

ABD'deki bazı havaalanlarında uçuşlar SpaceX enkazı nedeniyle durduruldu

Başarısız fırlatmanın ardından Orlando ve Miami'deki havaalanlarında uçuşlara ara verildi ancak kısa süre sonra yasak kaldırıldı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar bildirilmedi.

SpaceX, insansız roketin uzaya yükselişi sırasında "hızlı ve planlanmamış bir parçalara ayrılma" yaşadığını ve yerle bağlantısının kesildiğini duyurdu.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, havaalanlarındaki uçuşların "uzay fırlatma olayı" nedeniyle gecikeceği belirtildi. Bu, roketin sekizinci test uçuşu olurken, arka arkaya ikinci başarısızlığı oldu.

Roket, planlanan yörüngeye ulaşamadı

123 metre uzunluğundaki Starship roketi, yaklaşık bir saat sürecek uçuşunun ardından Hint Okyanusu üzerinde yeniden Dünya yörüngesine girmeyi planlıyordu. Roketi yerden kaldıran Super Heavy güçlendiricisi ise başarılı bir şekilde fırlatma rampasına döndü.

SpaceX, olayın ardından güvenlik yetkilileriyle "önceden planlanmış acil durum senaryoları" kapsamında koordinasyon sağlandığını açıkladı. Şirket, kazanın nedenini daha iyi anlamak için verileri inceleyeceğini belirtti.

SpaceX yetkilileri, "Başarı, her zaman öğrendiklerimizle gelir ve bugünkü uçuş, Starship'in güvenilirliğini artırmak için ek dersler sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Elon Musk sessizliğini koruyor

SpaceX'in sahibi Elon Musk, perşembe günü yaşanan patlamayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Olay, ocak ayında SpaceX'in Teksas'taki tesisinden fırlatılan bir Starship roketinin dakikalar içinde başarısız olmasıyla yaşanan kazayı akıllara getirdi. FAA, o dönemde de düşen enkaz nedeniyle havaalanlarını kısa süreliğine kapatmıştı. Ocak ayındaki başarısızlık sonrasında Starship fırlatmaları askıya alınmış, Karayipler'deki Turks ve Caicos Adaları'nda maddi hasara yol açtığı rapor edilmişti.

SpaceX uçuş yorumcusu Dan Huot, "Ne yazık ki, bu durum daha önce de yaşandı. Bu nedenle artık bu konuda biraz daha deneyimliyiz" dedi.

Karayipler'de panik yaşandı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Karayip Denizi üzerinde yanan roket enkazının düştüğü iddia edildi. Bahamalar'da bazı kişiler, enkazdan korunmak için sığınak aradıklarını belirtti.

Starship, Mars'a yolculuk için kritik öneme sahip

Şimdiye kadar inşa edilen en büyük ve en güçlü roket olan Starship, Elon Musk'ın Mars'ı kolonileştirme planlarının merkezinde yer alıyor.

SpaceX'e göre Starship ve Super Heavy güçlendiricisi tamamen yeniden kullanılabilir olarak tasarlandı. NASA da Artemis misyonları kapsamında Ay'a insanlı iniş yapmak için Starship'in özel bir versiyonunu kullanmayı planlıyor.

Uzun vadede Musk, Starship'in Mars'a gidiş-dönüş seferleri yapmasını hedefliyor. Bu yolculuğun her iki yönde yaklaşık dokuz ay süreceği öngörülüyor.

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