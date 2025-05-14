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Dünya
AA 14.05.2025 01:07

Myanmar'daki deprem Tayland'ı da vurdu: Ölenlerin sayısı 96'ya çıktı

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen depremlerin etkilediği Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 96'ya yükseldi.

Myanmar'daki deprem Tayland'ı da vurdu: Ölenlerin sayısı 96'ya çıktı

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen ve komşu ülke Tayland'da da şiddetli şekilde hissedilen depremler nedeniyle başkent Bangkok'ta ölenlerin sayısı arttı.

Bangkoklu yetkililer, kentte hayatını kaybeden 96 kişiden 89'unun cesedinin, depremde çöken inşaat halindeki 30 katlı binanın enkazından çıkarıldığını açıkladı.

Yetkililer, arama çalışmalarının sona erdiği enkazda bulunan kalıntıların ise haber alınamayan 7 kişiye ait olup olmadığının belirlenmesi için inceleneceğini aktardı.

Türkiye, Myanmar'daki depremlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı
Türkiye, Myanmar'daki depremlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı

Binanın enkazından 13 Nisan'da 36 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedilmişti.

Myanmar'da 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Depremlerde yaklaşık 3 bin 700 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bini aşkın kişi yaralanmıştı.

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