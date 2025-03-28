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Gündem
TRT Haber 28.03.2025 22:57

Türkiye, Myanmar'daki depremlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı

Türkiye, Myanmar'da ve Tayland'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye, Myanmar'daki depremlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da meydana gelen, 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin ardından oluşan can kayıpları için taziye mesajı paylaştı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar aktarıldı:

"Myanmar ve Tayland’da bugün (28 Mart) meydana gelen depremin neden olduğu can kayıpları ve zarardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz.

Hayatını kaybedenlerin aileleri ile Myanmar ve Tayland halklarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Ne olmuştu?

Sabah Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Depremlerde ilk belirlemelere göre 144 kişinin öldüğü, 730'dan fazla kişinin de yaralandığı açıklandı.

Myanmar'daki depremlerde ilk belirlemelere göre 144 kişi öldü, 730'dan fazla kişi yaralandı
Myanmar'daki depremlerde ilk belirlemelere göre 144 kişi öldü, 730'dan fazla kişi yaralandı

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