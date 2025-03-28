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TRT Haber 28.03.2025 22:16

Çelik: Fanatiklerin eğitim hakkını engellemesi açık bir faşizmdir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik; KKTC’de bir öğrencinin kıyafeti sebebiyle okula girişinin engellenmesine, "Fanatiklerin eğitim hakkını engellemesi açık bir faşizmdir" sözleriyle tepki gösterdi.

Çelik: Fanatiklerin eğitim hakkını engellemesi açık bir faşizmdir

Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir öğrencinin kıyafeti sebebiyle okula girmesinin bazı kişiler tarafından engellenmesini şiddetle kınadı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik şu ifadelere yer verdi:

"KKTC’de İrsen Küçük Ortaokulu’nda bir öğrencinin kıyafeti sebebiyle okula girmesinin bazı kişiler tarafından engellenmesini şiddetle kınıyoruz. Eğitim hakkını ihlal edenlerin bu çirkin yaklaşımı, insan haklarına aykırı bir fanatizmdir. Bu çirkinliğe bahane üretmek için sarfettikleri cümleler ise vahimdir. Bu fanatizme karşı ülkemizde çok temel bir demokrasi mücadelesi verdik. Geçmişte bu yasakçılığa imza atanlar utançlarıyla baş başa kaldılar. Aynı fanatizmin KKTC’ye zarar vermesi engellenmelidir. En temel değerlere aykırı bu çirkin yaklaşımın düzeltilmesini temenni ediyoruz. Bir öğrencinin başörtüsü sebebiyle eğitim hakkının engellenmesinin laiklikle izah edilmesi saçmalıktır. Bu yaklaşım laiklik değildir, laikliğin çirkin bir istismarıdır. Fanatiklerin eğitim hakkını engellemesi açık bir faşizmdir."

 

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Ömer Çelik KKTC
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