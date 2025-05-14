Hamas: İsrail'in Gazze Avrupa Hastanesi'ni bombalaması yeni katliam suçudur

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Avrupa Hastanesine yönelik bombardımanının hastalar, sağlık ekipleri, sivil savunma ve ambulans görevlilerinin de bulunduğu onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğu ve görevlilerin yaralıları kurtarmaya çalıştığı esnada yapılan ikinci saldırının ardından hastanenin tamamen hizmet dışı kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, "İşgalci faşist hükümet, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmeyi ve çatışma tarihinde benzeri görülmemiş suçlar işlemeyi sürdürmektedir. Hasta ve yerinden edilmiş kişilerle dolu hastaneleri hedef alarak katliamlar gerçekleştirmekte ve insanlık onurunu ayaklar altına almaktadır" denildi.

[Fotoğraf: AA]

İsrail ordusunun söz konusu yerlerde askeri merkezlerin bulunduğuna dair iddialarının, sadece yalanlardan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerden ibaret olduğu aktarılan açıklamada, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletlerden sorumluluklarını yerine getirmesi ve Gazze Şeridi’nde devam eden katliamı derhal durdurmak için müdahalede bulunması istendi.

Hastane ve çevresine düzenlenen saldırılarda 34 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail Gazze Şeridi'nin doğusunda bulunan Han Yunus'taki Gazze-Avrupa Hastanesi ve çevresine düzenlediği saldırılarda 34 Filistinli yaşamını yitirmiş, en az 40 kişi yaralanmıştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Gazze Avrupa Hastanesi ve çevresinin, İsrail uçakları tarafından düzenlenen bir dizi saldırıya maruz kaldığı, ateş çemberine alındığı ifade edilmişti.

İsrail saldırısında Gazze-Avrupa Hastanesi'nin bazı kısımları ile hastaneye bağlı tesislerin ciddi şekilde hasar aldığı aktarılmıştı.

[Fotoğraf: AA]

Gazze'deki Filistinli yetkililer, sık sık İsrail ordusunun kasıtlı olarak Gazze'deki sağlık merkezlerini ve altyapıyı hedef aldığını belirtiyor.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi verilerine göre, İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 164 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 81 sağlık merkezi ile 38 hastaneyi hizmet dışı bıraktı ve 144 ambulansı da kullanılamaz hale getirdi.