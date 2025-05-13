Çok Bulutlu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.05.2025 23:02

Meloni'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'nin Rusya - Ukrayna Savaşı'nda ihtilafı sona erdirmeye yönelik çabalarından ötürü teşekkür etti.

Meloni'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Meloni arasında bu akşam saatlerinde gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin İtalya Başbakanlığından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ukrayna ile Rusya arasındaki barış müzakerelerine İstanbul'un ev sahipliği yapma yönündeki Türkiye'nin hazır olduğu açıklaması ışığında, iki lider diplomatik perspektifleri ele aldı ve Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışa verdikleri desteği yineledi." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ile görüştü

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başbakan Meloni, Türkiye'nin çatışmayı sona erdirecek müzakere edilmiş bir çözüme yönelik çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Meloni, Ukrayna'nın yaptığı gibi Rusya'nın da en üst düzeyde yapılacak görüşmelere yönelik davete olumlu yanıt vermesini ve barışa olan istekliliğini somut bir şekilde gösterecek olan 30 günlük tam ve koşulsuz ateşkesi kabul etmesini beklediğini yeniden vurguladı."

ETİKETLER
Giorgia Meloni İtalya Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk dış politikasına övgü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:17
Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı başladı
22:42
Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk dış politikasına övgü
22:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şerif'e: Sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz
22:29
Pakistan Başbakanı Şerif, desteği nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnetlerini sundu
22:39
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yeni GAP anlayışı gelişecek, bölgede ciddi potansiyel var
20:55
Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
FOTO FOKUS
Çelik konstrüksiyon kaçak villa vinçle taşındı
Çelik konstrüksiyon kaçak villa vinçle taşındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ