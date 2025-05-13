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Dünya
AA 13.05.2025 20:21

BM: Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna çatışmasına son verme çabasındaki rolünü takdir ediyoruz

Birleşmiş Milletler (BM), İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapacak Türkiye'nin bu çatışmaya son verme çabasında oynadığı rolü her zaman takdir ettiğini söyledi.

BM: Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna çatışmasına son verme çabasındaki rolünü takdir ediyoruz

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İstanbul'da 15 Mayıs'ta yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmelerini değerlendirdi.

Dujarric, "Türkiye'nin bu çatışmaya son verme çabasında oynadığı rolü her zaman takdir ediyoruz. Pozisyonumuz aynı, çatışmanın ilgili BM kararlarına, uluslararası hukuka uygun şekilde sona ermesini istiyoruz ve bu amaca yönelik her türlü çabayı desteklemeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Dujarric, İstanbul'da yapılacak görüşme planıyla ilgili detaylar biraz daha netleştiğinde bu konuda daha fazla açıklama yapacağını söyledi.

Putin'in barış müzakerelerine yeniden başlama teklifi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta, ülkesinde basına yaptığı açıklamada, Ukrayna ile barış müzakerelerine 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlamayı teklif etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşmeler için platform sağlamasını isteyeceğini bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da İstanbul'daki görüşmelerden olumlu sonuç çıkacağına inandığını belirterek, "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim." demişti.

Rusya ile Ukrayna, daha önce 2022'de savaşı durdurmak amacıyla İstanbul'da doğrudan müzakereler yürütmüş, Türkiye'nin yoğun diplomatik çabasıyla 29 Mart 2022'de Rus ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde buluşmuştu.

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