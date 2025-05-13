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Dünya
TRT Haber, AA 13.05.2025 19:32

ABD Suriye'ye tüm yaptırımları kaldırıyor

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak "Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi kararını, Erdoğan ile görüşmelerim sonrası aldım. Dışişleri Bakanı Marco Rubio yeni Suriye Dışişleri Bakanı'yla bu hafta Türkiye'de görüşecek" dedi.

ABD Suriye'ye tüm yaptırımları kaldırıyor

Trump, Körfez turu kapsamında Riyad'da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Ortak Yatırım Forumu'nda konuştu.

ABD Başkanı Trump, konuşmasında Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarına değinerek yaptırımları kaldıracaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatan Trump, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Dün yaptığı açıklamada kendisinin de İstanbul'daki görüşmelere katılmasının söz konusu olabileceğini söyleyen Trump, "(ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio yeni Suriye Dışişleri Bakanı'yla (Esad Hasan Şeybani) bu hafta Türkiye'de görüşecek." dedi.

Trump, İstanbul’da düzenlenecek Rusya-Ukrayna görüşmelerinin "muhtemelen çok iyi sonuçlar vereceğini" belirterek, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun bu görüşmelere katılacağını kaydetti.

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