Çok Bulutlu 10ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.05.2025 18:38

ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yarın Suudi Arabistan'da kısa bir görüşme yapacağını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek
[Fotograf: AA]

Suudi Arabistan'daki temaslarına devam eden ABD Başkanı Trump'ın Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yarın görüşmesi bekleniyor.

Adı açıklanmayan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, "Başkan, yarın Suudi Arabistan'da Suriye Cumhurbaşkanı ile selamlaşmayı kabul etti." ifadesini kullandı ancak görüşmenin ne şekilde olacağına ilişkin başka bir detay vermedi.

Trump, konuyla ilgili son açıklamasında "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek. Suriye'den yaptırımları kaldırabiliriz çünkü onlara yeni bir başlangıç imkanı vermek istiyoruz." değerlendirmesini yapmıştı.

ETİKETLER
ABD Ahmed Şara Donald Trump Suriye
Sıradaki Haber
Trump'ın temsilcisi: Putin’in İstanbul'a gelmesini umuyoruz, o zaman Trump da orada olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:43
Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile bir araya geldi
00:30
Hamas: İsrail'in Gazze Avrupa Hastanesi'ni bombalaması yeni katliam suçudur
00:10
BM: 10 haftadan uzun süredir Gazze'ye yiyecek, ilaç, su, çadır girmedi
00:16
Boğaziçi Üniversitesi'nde polise saldırı: 97 gözaltı
23:52
Microsoft, çalışanlarının yüzde 3'ünü işten çıkaracak
23:38
Trump: Kongre vergi tasarısını geçirmek üzere
Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
FOTO FOKUS
Çelik konstrüksiyon kaçak villa vinçle taşındı
Çelik konstrüksiyon kaçak villa vinçle taşındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ