Netanyahu, "Gazze'de savaşı sonlandıracakları bir durumun olmayacağını" savundu

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail ordusunda yaralananların katıldığı bir programda konuşma yaptı.

Netanyahu, konuşmasında, "Çok yakın günlerde tüm gücümüzle Hamas'ı yenme ve yok etme hamlemizi tamamlayacağız. Hamas, 'on esiri bırakıyoruz' derse bunları alacağız sonra saldıracağız ancak savaşı sonlandırdığımız bir durum olmayacak. Geçici süreyle ateşkes yapabilir ancak sonuna kadar gideceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin başka ülkelere sürülmesi planına değinen Netanyahu, Gazze'deki Filistinlilerin yüzde 50'sinin ayrılmak istediğini ileri sürerek, "tek bir sorunları olduğunu, Filistinlileri kabul edecek ülkelere ihtiyaç duyduklarını, bunun üzerinde çalıştıklarını" dile getirdi.

Netanyahu'nun sözleri Hamas'ın ABD ile uzlaşıya vararak ABD-İsrail çifte vatandaşı Gazze'deki esir asker Idan Alexander'ı pazartesi serbest bırakmasının ardından geldi.

Esirin serbest bırakılması için İsrail'e gelen ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Netanyahu ile görüşmesinin ardından Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası müzakereleri için Hamas ile dolaylı görüşmelere katılmak üzere İsrail hükümeti Katar'ın başkenti Doha'ya bir heyet gönderme kararı almıştı.

İsrail basınındaki haberlere göre, ABD Temsilcisi Witkoff'un sunduğu yeni taslağa göre Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki on esiri serbest bırakması karşılığında Gazze'ye insani yardımların girişinin başlayacağı ve 70 ila 90 gün arası geçici ateşkese gidilebileceği belirtiliyor.

İsrail herhangi bir müzakerede Gazze'deki savaşı sonlandırmayı ve kalıcı ateşkese gitmeyi reddediyor. Buna karşın basına yansıdığına göre Hamas, Gazze'de kalıcı bir ateşkese gidilmesi, insani yardımların girişinin sağlanmasını talep ediyor, Gazze'nin idaresinin bağımsız teknokrat bir yapıya bırakılmasını kabul ediyor.

İsrail güvenlik kabinesi, geçen hafta İsrail ordusunun Gazze'de geniş bölümleri kalıcı olarak işgal edeceği, Filistinlilerin ateş altında belirli noktalara sürüleceği ve burada insani yardımların özel şirketler tarafından sağlanacağı bir plan sunmuştu.

Türkiye'nin de yer aldığı dünya başkentlerinden, Birleşmiş Milletler ve uluslararası hak örgütlerinden İsrail'in bu yeni planının Gazze'deki insanlık felaketini daha da derinleştireceği eleştirisi gelmişti.

İsrail, Gazze Şeridi'ne 19 aydır devam eden saldırılarının yanı sıra 2 Mart'tan bugüne insani yardım girişini engelliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yardımların girişinin engellenmesi nedeniyle 57 çocuğun yetersiz beslenme sebebiyle öldüğünü, durumun böyle devam etmesi halinde 71 bin çocuğun gelecek 11 ay içinde akut yetersiz beslenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu paylaşmıştı.