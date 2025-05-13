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Dünya
TRT Haber, AA 13.05.2025 16:44

NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye sağlam ve yetenekli bir müttefik

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye sağlam, yetenekli bir müttefik. Barış için gerçek bir fırsatın doğduğu Ukrayna'yı da konuştuk." ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye sağlam ve yetenekli bir müttefik
[Fotograf: AA]

Rutte, 14-15 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları gayriresmi toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erdoğan ile Hollanda'nın Lahey kentinde gelecek ay yapılacak NATO Zirvesi hazırlıklarıyla ilgili önemli bir görüşme yaptığını ifade eden Rutte, "Türkiye sağlam ve yetenekli bir müttefik. (Cumhurbaşkanı Erdoğan ile) Barış için gerçek bir fırsatın doğduğu Ukrayna'yı da konuştuk." değerlendirmesini yaptı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından görüşmeye dair yapılan açıklamada da Türkiye ile NATO ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili gelişmeler, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirilmişti.

Erdoğan'ın, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'nda kapsamlı ateşkesin tesisini güçlü şekilde desteklediği ve NATO'nun bu savaşın parçası olmaması yönündeki tutumunu muhafaza ettiği, barış fırsatının kaçırılmaması gerektiğini dile getirdiği belirtilmişti.

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