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Dünya
AA 13.05.2025 15:53

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli öldü.

Ordunun Han Yunus'ta bu sabah düzenlediği saldırıda yaralanan 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesi'nin yanı sıra et-Tuffah Mahallesi'ne de yoğun topçu saldırısı düzenlendi.

İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinli sivillerin bulunduğu bölgeye hava saldırısı düzenlemesi sonucu 1 Filistinli öldü.

Ordunun Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında ise yine 1 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine de hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 780 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 680 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 908'e, yaralıların sayısı da 119 bin 721'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

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