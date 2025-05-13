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Dünya
AA 13.05.2025 14:20

İtalya'da Etna Yanardağı yoğun şekilde kül ve lav püskürttü

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, gece saatlerinde yoğun şekilde kül ve lav püskürttü.

Etna Yanardağı 2 bin 900 metre yükseklikteki güneydoğu kraterinde dün akşam saatlerinde başlayan, gece saatlerinde yoğunlaşan kül ve lav püskürtme faaliyeti, bu sabah erken saatlere kadar devam etti.

Güneydoğu kraterinden sızan magma, yanardağın yamacından güneydoğu yönünde yoğun bir lav akışına yol açtı.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Katanya Şubesi de yanardağdaki kül ve lav püskürtme faaliyetlerinin sabah saatlerinde sona erdiğini teyit etti.

Basında yer alan haberlerde de Etna'nın püskürttüğü küllerin Zafferana Etnea beldesi başta olmak üzere yakındaki yerleşim yerlerinin üzerine düştüğü, kül bulutunun da doğu ve güneydoğu yönünde dağıldığı aktarıldı.

Etna yakınındaki Katanya Fontanarossa Havalimanı'nın seferlerinin, yanardağın kül ve lav püskürtmesinden etkilenmediği ve uçuşların sürdüğü duyuruldu.

Kıta Avrupası'nın yaklaşık 3 bin 300 metre ile en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda bu son kül ve lav püskürtme hadisesinin, son aylarda kaydedilen 13'üncü volkanik faaliyet olduğu aktarıldı.

Etna'da bu yıl şubat ve nisan aylarında da yoğun volkanik faaliyet gözlemlenmişti.

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İtalya'da Etna Yanardağı yoğun şekilde kül ve lav püskürttü
İtalya'da Etna Yanardağı yoğun şekilde kül ve lav püskürttü
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