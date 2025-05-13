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Gündem
TRT Haber 13.05.2025 13:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mark Rutte'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mark Rutte'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

Erdoğan, 14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya'da yapılması planlanan NATO Dışişleri Bakanları gayrıresmi toplantısı öncesinde, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mark Rutte'yi kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Bölgesel konuların değerlendirileceği görüşmede en sıcak başlık Rusya ve Ukrayna arasındaki barış süreci ile Türkiye'nin çabaları olacak.

Rusya lideri Viladimir Putin'in, Ukrayna ile 2022'de kesilen doğrudan barış görüşmelerinin yeniden başlaması için İstanbul'u adres göstermesinin ardından gerçekleşecek bu görüşme zamanlaması açısından da oldukça kritik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kabulün ardından Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık edecek.

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