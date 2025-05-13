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TRT Haber 13.05.2025 13:08

Minguzzi'nin ailesini tehdit edenler hakkında iddianame hazırlandı

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguizzi cinayeti sonrası aileyi tehdit ettikleri tespit edilen 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Minguzzi'nin ailesini tehdit edenler hakkında iddianame hazırlandı

Mattia Ahmet Minguizzi’nin bıçaklanarak öldürülmesi sonrasında, Minguzzi ailesine yönelik tehditlerde bulundukları tespit edilen 5 şüpheli hakkında savcılık tarafından iddianame hazırlandı.

Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, Minguizzi’nin ölümünün ardından yakınlarına yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderdiği ve aile bireylerini baskı altına almaya çalıştığı belirlenen 5 kişi hakkında ‘Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit, suçu ve suçluyu övmek’ suçlamalarıyla iddianame düzenlendi.

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