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Dünya
AA 13.05.2025 19:37

Zelenski: Türkiye'de Putin ile bir görüşme yapmayı bekleyeceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 15 Mayıs'ta Ankara'da bir araya geleceğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Türkiye'ye gelmesini bekleyeceğini söyledi.

Zelenski: Türkiye'de Putin ile bir görüşme yapmayı bekleyeceğiz
[Fotograf: Reuters]

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yerel ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik 15 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacak görüşmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Savaşın bitmesi için Rusya'ya önce 30 günlük, daha sonra da ABD'nin önerisi ile tam ve koşulsuz ateşkesi teklif ettiklerini anımsatan Zelenski, Rusya'nın bunu kabul etmediğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, savaşı sona erdirmek için müzakerelerin tekrar İstanbul'da yapılması yönündeki teklifini kabul ettiklerini dile getiren Zelenski, 15 Mayıs'ta Putin'i Türkiye'de bekleyeceğini söyledi.

"Türkiye'de Putin ile bir görüşme yapmayı bekleyeceğiz"

Zelenski, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye'nin başkentinde bir görüşme yapacağımızı görüştük. Bu, Perşembe günü Ankara'da olacak." ifadesini kullandı.

Putin'in de Türkiye'ye gelmesini bekleyeceğini, onun gelmesi için "elinden geleni" yapmaya çalışacaklarını kaydeden Zelenski, "Türkiye'de Putin ile bir görüşme yapmayı bekleyeceğiz." diye konuştu.

Zelenski, "Onunla (Putin) bir araya gelmeye hazırım. Şimdiye kadar başka formatlar üzerinde çalışmadık veya görüşmedik." dedi.

Putin'in savaşı sürdürmek istediğini savunan Zelenski, bu görüşünü ABD Başkanı Donald Trump ile de daha önce paylaştığını aktararak, "(Putin'in) Benimle doğrudan müzakerelere girmekten korktuğunu hiç söylemiyorum bile." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya tarafından sadece Putin ile görüşebileceğini ifade eden Zelenski, Rusya'da bu yöndeki kararların Putin tarafından verildiğini kaydederek, "Çünkü ateşkesi onunla müzakere etmem gerekiyor." dedi.

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye gelip gelmeyeceğine dair bir bilgisi olmadığını belirten Zelenski, Trump'ın gelmesinin, Putin'in gelmesini de bir şekilde teşvik edebileceğini savundu.

"Sonuç savaşın sonudur. Birinci adım ateşkestir. Herkes koşulsuz destekliyor. Hadi bunu yapalım"

Zelenski, Putin'in Türkiye'deki görüşmelere katılmasının ateşkesin sağlanmasına yol açabileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla her türlü duygudan çok daha önemli bir sonuca ulaşabiliriz. Sonuç savaşın sonudur. Birinci adım ateşkestir. Herkes koşulsuz destekliyor. Hadi bunu yapalım."

Putin'in perşembe günü Türkiye'ye gelmemesi durumunda, Rusya'nın savaşı bitirmek için hazır olmadığı göstereceğini savunan Zelenski, bu durumda ABD, Avrupa ülkeleri ve diğer müttefiklerin Rusya'ya yaptırımların uygulaması gerekeceğini belirtti.

Zelenski, 2022'de Rusya ile müzakereleri yasaklayan kararnamenin kendisi tarafından imzalanmasına değinerek, bu kararın Ukrayna Devlet Başkanı için geçerli olmadığına dikkati çekti.

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