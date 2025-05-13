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Dünya
AA 13.05.2025 20:03

İşgalci İsrail, Gazze'de hastaneyi bombaladı: 34 Filistinli öldürüldü

İşgalci İsrail Gazze Şeridi'nin doğusunda bulunan Han Yunus'taki Gazze-Avrupa Hastanesi ve çevresine düzenlediği saldırılarda 34 Filistinli yaşamını yitirdi, en az 40 kişi yaralandı.

İşgalci İsrail, Gazze'de hastaneyi bombaladı: 34 Filistinli öldürüldü
[Fotograf: AA]

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Gazze Avrupa Hastanesi ve çevresinin, İsrail uçakları tarafından düzenlenen bir dizi saldırıya maruz kaldığı, ateş çemberine alındığı ifade edildi.

İsrail saldırısında Gazze-Avrupa Hastanesi'nin bazı kısımları ile hastaneye bağlı tesislerin ciddi şekilde hasar aldığı aktarıldı.

Açıklamada, hastanenin avlusunu doğrudan hedef alan bombalamada 6 Filistinli hayatını kaybetti, en az 40 kişi yaralandı.

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal da İsrail ordusunun art arda düzenlediği top atışlarında hastane yakınındaki bir evin hedef alındığını kaydetti.

Saldırıda "El-Afgani" ailesinin evinin yerle bir olduğunu aktaran Basal, 28 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Basal, tahliye çalışmaları sırasında sivil savunma birimi çalışanlarından 2 kişinin hafif yaralandığı bilgisini paylaştı.

Gazze'deki Filistinli yetkililer, sık sık İsrail ordusunun kasıtlı olarak Gazze'deki sağlık merkezlerini ve altyapıyı hedef aldığını belirtiyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 164 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 81 sağlık merkezi ile 38 hastaneyi hizmet dışı bıraktı ve 144 ambulansı da kullanılamaz hale getirdi.

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