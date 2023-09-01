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Dünya
Daily Mail 01.09.2023 07:54

Musk, X için yeni planını açıkladı: Sesli ve görüntülü arama özelliği

Elon Musk Perşembe günü yaptığı açıklamada, eski adıyla Twitter olarak bilinen X'in yakında kullanıcıların sesli ve görüntülü arama yapmasına izin vereceğini duyurdu

Musk, X için yeni planını açıkladı: Sesli ve görüntülü arama özelliği

Özelliğin Apple'ın iOS ve Google'ın Android işletim sistemi ile Mac ve kişisel bilgisayarlarda mevcut olacağını kaydeden Musk, bu hizmet için telefon numarasına ihtiyaç duyulmayacağını bildirdi.

Musk, söz konusu özelliğin ne zaman başlatılacağına ilişkin ise tarih vermedi.

Duyuru, Musk'ın Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın sahibi olan Mark Zuckerberg'in META'sıyla rekabete girmeye çalıştığı bir dönemde geldi.

Ancak siber güvenlik uzmanları, özellikle Musk'un doğrudan mesajlaşma dışında platformun her alanından 'engelleme' işlevini kaldırmayı planladığını ima etmesinden sonra, X'in yeni özelliği uygulaması durumunda güvenlik sorunuyla ilgili endişelerini dile getirdi.

ESET Küresel Siber Güvenlik Danışmanı Jake Moore, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, video ve sesli mesajlaşmanın kullanıma sunulmasının, düzgün bir şekilde uygulanmadığı sürece potansiyel olarak bir spam dalgasına ve istenmeyen çağrılara yol açabileceğini söyledi. 

Moore, basına yaptığı açıklamada, "Görünüşe göre Musk bir kez daha kafasında bir fikir bulmuş ancak bunu henüz tam olarak planlamamış" dedi .

Sosyal medya uygulamaları aracılığıyla yapılan çağrılar, Instagram gibi platformlarda zaten mevcut olsa da, engelleme özelliği olmadan X'in "istenmeyen çağrıların gizli kalmak isteyen kullanıcılara ulaşmasını engellemenin bir yolunu benimsemesi" gerektiğini belirtti .

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