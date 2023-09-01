Açık 25ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Guardian 01.09.2023 07:23

Fransa'da sinek paniği: Yollar kapatıldı, insanlara evden çıkmamaları söylendi

Paris'teki sağlık yetkilileri, Kuzey Avrupa'da hıza ilerleyen ve hastalık taşıyan kaplan sivrisineklerini öldürmek için ilk kez Fransa'nın başkentindeki bölgeleri dezenfekte etti.

Fransa'da sinek paniği: Yollar kapatıldı, insanlara evden çıkmamaları söylendi
[Fotograf: Reuters]

Haşere kontrol müteahhitlerinin ağaçlara, yeşil alanlara ve sivrisinek üreme alanlarına böcek ilacı sıkması nedeniyle Perşembe günü erken saatlerde Paris'in güneyinde yollar kapatıldı ve insanlardan evlerinde kalmaları istendi.

Bu tür sahneler Güneydoğu Asya'daki tropik şehirlerde sık sık yaşanıyor ve dang humması, chikungunya ve Zika virüslerini taşıyabilen kaplan sivrisineğin görülmesi Avrupa'da da giderek yaygınlaşıyor.

Sağlık politikasından sorumlu Paris Belediye Başkan Yardımcısı Anne Souyris, BFM televizyonuna verdiği demeçte, "Bu Paris'te bir ilkti, ancak Fransa'da ilk değil. Fransa'nın güneyi birkaç yıldır kaplan sivrisineklerinden etkileniyor" dedi.

Şehir yetkilileri, tahminen 12 milyon kişiye ev sahipliği yapan Paris bölgesinde gelişen bir bulaşma zincirini engellemeye çalışıyor.

Eğer kaplan sivrisineği yurt dışından virüs getirmiş bir kişiyi sokarsa, o kişi hastalığın taşıyıcısı oluyor.

Aedes albopictus olarak da bilinen kaplan sivrisineği, bu yüzyılın ilk on yılında Güney Avrupa'ya geldi ve o zamandan beri hızla kuzeye doğru ilerleyerek Fransa, Almanya ve İsviçre'ye yerleşti.

Sağlık uzmanları, kısmen iklim değişikliği nedeniyle sineklerin kıtada büyüdüğünü, sıcak havaların yumurtalarının kuluçka süresini kısalttığını ve kışların artık haşereleri öldürecek kadar soğuk olmadığını söylüyor.

ETİKETLER
Dang Humması Fransa Sivrisinek
Sıradaki Haber
Proud Boys lideri 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:47
Tokat'ta ahşap ev çöktü: 1 yaralı
08:02
Musk, X için yeni planını açıkladı: Sesli ve görüntülü arama özelliği
07:48
Kuş gribi salgını Arjantin'de düzinelerce deniz aslanını öldürdü
07:38
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, İspanyol şirketlere suçlama
07:23
Fatih'te otelde yangın paniği: 40 kişi tahliye edildi
07:20
Proud Boys lideri 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Balıkçılar 'vira bismillah' diyerek denize açıldı
Balıkçılar 'vira bismillah' diyerek denize açıldı
FOTO FOKUS
Çocuklarda karın ağrısı: Ebeveynler nelere dikkat etmeli?
Çocuklarda karın ağrısı: Ebeveynler nelere dikkat etmeli?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ