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Dünya
Reuters 01.09.2023 10:17

Ön koltukta seyahat eden devasa boynuzlu boğa polise yakalandı

ABD'nin Nebraska eyaletinde bir aracın yan koltuğuna oturan boğa, sürücü ile birlikte uzun süre otoyolda seyahat etti. Polis tarafından durdurulan aracın sürücüsüne ihtar verildi. Tüm bunlar yaşanırken boğanın sakin sakin oturduğu anlar kameraya yansıdı.

Nebraska polisi, ön yolcu koltuğunda dev bir boğa bulunan bir aracı görünce durdurdu.

30 Ağustos Çarşamba sabahı Norfolk kasabasındaki yerel polise, bir adamın yolcu koltuğunda bir boğa ile araba kullandığı ihbarı verildi.

Polis memurları yerel medya kuruluşlarına, başlangıçta aracın içinde küçük bir buzağı görmeyi beklediklerini söyledi.

Bunun yerine devasa spiral boynuzlarıyla bilinen bir Watusi boğası buldular.

Norfolk polis departmanından alıntı yapan yerel medya kuruluşları, bir polis memurunun sürücüye bir uyarı yazıp, ondan şehri terk edip boğayı evine götürmesini istediğini yazdı.

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