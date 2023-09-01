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Dünya
AA 01.09.2023 06:40

Fransa'da kamu görevlileri "zaman tasarrufu" için yapay zeka kullanacak

Fransa'da kamu görevlilerinin, zaman tasarrufu sağlamak için ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarını deneyimleyeceği bildirildi.

Fransa'da kamu görevlileri "zaman tasarrufu" için yapay zeka kullanacak

Le Parisien'in haberine göre, hükümetin talebiyle ülkedeki resmi kurumlar, işlemlerde hız kazanmak için ekimden itibaren yapay zeka kullanımına geçiyor.

Bu kapsamda ilk aşamada kamu hizmeti veren resmi kurumlardaki 1000 personel, ChatGPT ve Llama 2 gibi metin tabanlı yapay zeka sistemlerini işlemlerde kullanacak.

Kamu görevlileri vergi yönetmeliği, emeklilik maaşlarının ödenmesi, sosyal yardımlar hakkında kullanıcı sorularını yanıtlamak için yapay zekadan yararlanacak.

Bu sayede yapay zeka, gelen talepleri değerlendirip otomatik olarak cevaplayacak. Ancak yapay zekanın verdiği cevaplar sistemin uygulanabilirliğini ölçmek için yetkili kişilerce denetlenecek.

Uygulamayla, kamu hizmetlerinde yaşanan personel eksikliğini doldurularak halihazırdaki personelin, teknoloji kullanımında zorluk yaşayan yaşlı kesimin soru ve taleplerine hızlıca cevap vermesi ve işlemlerde zaman tasarrufu sağlaması amaçlanıyor.

Dönüşüm ve Kamu Hizmeti Bakanı Stanislas Guerini, "Fransız yöneticiler arasında yapay zekanın en ön saflarında yer almasına öncülük edenlerden olmak istiyorum." diyerek bu süreci desteklediğini açıklamıştı.

Hükümetin bu uygulaması aşırı sağ kesimlerce yapay zekanın insanların yerini alacağı gerekçesiyle eleştirilirken sol kesim, resmi işlemlerde yaşanan tıkanıklığın önünü açacağı görüşünde.

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