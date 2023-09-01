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Dünya
AA 01.09.2023 06:33

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 39 üyesi öldürüldü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda son bir haftada terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonlarda 39 örgüt üyesi öldürüldü.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 39 üyesi öldürüldü

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, ordunun, son bir haftada ülkenin kuzeydoğusundaki Adamawa ve Borno eyaletlerinde Boko Haram'a karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Buba, operasyonda 39 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda örgüt üyesinin yaralı kaçtığını ifade etti.

Operasyonlarda teröristlerin kaçırdığı 34 kişinin kurtarıldığını kaydeden Buba, 159 teröristin yakalandığını ve teröristlere ait önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği vurguladı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

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