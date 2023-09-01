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Dünya
AA 01.09.2023 04:58

Kolombiya'da bombalı saldırı: 2 polis öldü, 2 polis yaralandı

Kolombiya'da Meta yönetim bölgesinde, polis aracına düzenlenen bombalı saldırıda polislerden 2'si hayatını kaybetti, 2'si de yaralandı.

Kolombiya'da bombalı saldırı: 2 polis öldü, 2 polis yaralandı
[Fotoğraf: Depophotos (Arşiv)]

Meta Valisi Juan Guillermo Zuluaga açıklamasında, Fuente de Oro kasabasındaki Puerto Lleras yolunda devriye görevini yürüten polis aracına bombalı saldırı yapıldığını söyledi.

Olayın terör saldırısı olduğunu belirten Zuluaga, bölgede eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyelerinin etkili olduğunu kaydetti.

Zuluaga, "FARC muhalifleri bu bölgede faaliyet gösteriyor, ateşkes isteyenlerle saldırıyı yapanlar aynıdır, barış için pazarlık yapanlar da aynıdır. Polisleri öldürmeye, halkı korkutmaya devam ediyorlar." ifadesini kullandı.

Ulusal hükümetten yasa dışı gruplarla mücadele çağrısında bulunan Zuluaga, "Bu böyle devam edemez, tüm bu suçluların yakalanması için çok sert bir yanıt vermemiz gerekiyor, hayatımıza bu şekilde kastedenlere ayrıcalık tanıyamayız. Öldürülenler ve kaçırılanların sayısı artmaya devam ediyor. Kahramanların ailelerine dayanışmamızı sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Topyekun barış politikası kapsamında ülkedeki silahlı gruplarla ateşkes görüşmeleri yürüten hükümet, artan şiddet olayları nedeniyle bazı kesimlerce ciddi şekilde eleştiriliyor.

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