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Dünya
AA 01.09.2023 00:30

ECOWAS Nijer için 9 aylık geçiş hükümeti süreci önerdi

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri yönetim için 9 aylık geçiş hükümeti süreci önerisinde bulundu.

ECOWAS Nijer için 9 aylık geçiş hükümeti süreci önerdi
[Fotograf: Reuters]

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Nijerya Devlet Başkanı ve aynı zamanda ECOWAS Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Nijer'deki askeri yönetim için 9 aylık geçiş hükümeti süreci önerdi.

Tinubu, Nijerya'nın 1999'da askeri devlet başkanı tarafından başlatılan 9 aylık bir geçiş döneminin ardından sivil yönetime döndüğünü anımsatarak, "Nijer'in askeri makamlarının samimi olması halinde bunun ülkede de tekrarlanmaması için hiçbir neden göremiyorum." ifadesini kullandı.

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Nijer'deki askerlerin eyleminin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Tinubu, asker ne kadar erken olumlu düzenlemeler yaparsa, ECOWAS'ın ülkeye uyguladığı yaptırımları kaldırmak için o kadar hızlı davranacağını kaydetti.

Nijer'de Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin lideri Abdurrahmane Tchiani, 19 Ağustos'ta yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, sivil yönetime geçişin en fazla 3 yıl içinde tamamlanacağını duyurmuştu.

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Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

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