Kolombiya ile Panama'yı birbirine bağlayan Darien Boşluğu'ndan 331 bin 213 düzensiz göçmen geçti

Ulusal Göç Servisi ve Panama Kamu Güvenliği Bakanlığının istatistiklerine göre, alınan önlemler ve tehlikeli sonuçlara rağmen göçmenlerin Darien Boşluğu'ndan geçişi rekor seviyelere çıktı.

Yılbaşından bu yana 331 bin 213 düzensiz göçmenin 266 kilometrelik Darien Boşluğu'ndan geçerek Panama'ya ulaştığını belirten göç servisi, bu insanların Orta Amerika ülkeleri üzerinden önce Meksika'ya oradan da ABD'ye geçme hedefinin olduğunu bildirdi.

Göç servisi, sadece ağustos ayında 79 bin 455 kişinin Kolombiya'dan Panama'ya yasa dışı şekilde geçtiğini hatırlatarak, bunun 18 bin 184'nün çocuk olduğunu duyurdu.

Göçmenlerden 199 bin 363 kişinin Venezuelalı olduğunu vurgulayan göç servisi, 43 bin 296 kişinin Ekvadorlu, 35 bin 658 kişinin Haitili, 11 bin 4 kişinin Kolombiyalı, 3 bin 476 kişinin Hint, 694 kişinin Kübalı ve 462 kişinin ise Dominikli olduğunu kaydetti.

Panama hükümeti, ülkesine yasa dışı şekilde giren düzensiz göçmenlerin Kolombiya'nın kuzeyinden geldiğini duyurmuş ve komşu ülke Kolombiya'yı yeteri kadar önlem almamakla suçlamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), 14 Nisan'daki açıklamasında, Orta Amerika ülkesi Panama ve Güney Amerika ülkesi Kolombiya sınırında düzensiz göçmenlerin rotası olan Darien Boşluğu'ndan bu yıl geçmeye çalışan düzensiz göçmen sayısının 400 bine çıkabileceğini bildirmişti.

Darien Boşluğu

Orman, bataklık ve dağlarla kaplı bir doğal hayatı koruma bölgesi olan Darien Boşluğu, göçmenlerin geçişi için oldukça tehlikeli bir güzergah.

Kuzey Amerika ile Güney Amerika'yı birbirine bağlayan Pan-Amerika kara yolunun kesildiği tek nokta olan açıklıktan ancak yaya olarak orman patikaları aracılığıyla geçilebiliyor.

Göçmenler, bataklığa saplanma ve vahşi hayvan saldırısı tehlikesi altında yolculuk ediyor.