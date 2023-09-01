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Dünya
BBC 01.09.2023 07:02

Fas'ta jet skileriyle Cezayir sularına giren iki turist vurularak öldürüldü

Cezayir sahil güvenliği, Fas'ta tatil yapan ve jet skileriyle Cezayir sularına giren iki turisti vurarak öldürdü.

Fas'ta jet skileriyle Cezayir sularına giren iki turist vurularak öldürüldü

Öldürülen turistler, Fas'ın Saidia tatil beldesinden jet ski ile yola çıkan dört Fransız-Fas çifte vatandaşı arasındaydı.

Grubun üçüncü bir üyesi, iki eyaletin kapalı sınırında devriye gezen sahil güvenlik tarafından tutuklandı.

Bir balıkçının denizde yüzen cansız bir bedenin videosunu yayınlamasının ardından olay Fas'ta öfkeye yol açtı.

Cezayir ile Fas arasındaki sınır 1994'te kapatılmış, Cezayir iki yıl önce de bağlarını koparmıştı.

AFP haber ajansının Fas medyasına dayandırdığı haberine göre, Mohamed Kissi dört kişilik gruptan Fas'a geri dönen tek kişiydi. Grubun kaybolduğunu ve yakıtlarının bittiğini söyledi.

Kardeşi ölen kişi, "Kaybolduk ama kendimizi Cezayir'de bulana kadar yola devam ettik. Cezayir'de olduğumuzu biliyorduk çünkü siyah bir Cezayir botu üzerimize geldi ve gemidekiler bize ateş açtı. Çok şükür vurulmadım ama kardeşimi ve arkadaşımı öldürdüler. Diğer arkadaşımı tutukladılar. Kardeşime ve arkadaşıma 5 kurşun isabet etti. Diğer arkadaşıma da kurşun isabet etti" dedi.

Cezayir sahil güvenliği tarafından tutuklanan Smail Snabe adlı adamın Çarşamba günü savcı karşısına çıktığı bildirildi ancak ayrıntı verilmedi.

Fas hükümeti sözcüsü, AFP'ye olayın "yargı meselesi" olduğunu söyleyerek, saldırıyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Cezayir'den de henüz bir açıklama gelmedi.

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