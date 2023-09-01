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Dünya
BBC 01.09.2023 07:10

Proud Boys lideri 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı

ABD Kongresi'ne 6 Ocak 2021'de yapılan saldırı ile ilgili bir dava, verilen en ağır mahkumiyet cezalarından biri ile sonuçlandı.

Proud Boys lideri 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Saldırıdaki rolü nedeniyle aşırı sağcı Proud Boys'un lideri, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Savcılar, Joe Biggs'in saldırının "kışkırtıcısı" olduğunu iddia ediyordu. 38 yaşındaki Biggs ABD ordusunda görev yapmış bir gaziydi.

Kongre saldırısının ardında onlar var: Proud Boys
Kongre saldırısının ardında onlar var: Proud Boys

Biggs yargılandığı duruşmada bazı hareketlerinden pişmanlık duyduğunu kabul etmişti.

Savcılar Proud Boys'un lideri için 33 yıl hapis cezası istiyordu.

Aynı grubun Philadelphia şubesinin lideri olan Zachary Rehl de benzer suçlamalarla 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rehl, Kongre baskını sırasında bina dışındaki polislere kimyasal bir madde sıkarken görüntülenmişti.

Biggs ve Rehl Mayıs ayında sonuçlanan davada, tehdit, kolluk kuvvetlerine müdahale, devlet kurumlarına karşı isyan girişimi gibi bir dizi suçtan mahkum oldu.

İkili perşembe günü alacakları hapis cezasının okunması için mahkemeye çıkarıldı.

Son duruşmada savcılar, Biggs'in isyan sırasında “komutasındaki grupları yönlendirmek için askeri deneyimini kullandığını" kaydetti.

Savcılık aynı açıklamada, Biggs’in Proud Boys hareketini, “’vatanseverlerin' yönetimi zorla geri alacağı ikinci bir Amerikan devrimi" olarak lanse ettiğini kayda geçirdi.

Mahkemede gözyaşları döken Biggs, neden olduğu şeylerden dolayı özür diledi ve isyan günü kalabalık tarafından "baştan çıkarıldığını" savundu.

Biggs, “Sadece kabalıkla yürüdüm. Olabileceklere karşı merakım, sağduyumun önüne geçti” şeklinde konuştu.

Terörist olmadığını söyleyen Biggs, "Cezalandırılmam gerektiğini biliyorum ve bunu anlıyorum" ifadelerini de kullandı.

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