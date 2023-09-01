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Dünya
Techtimes 01.09.2023 07:38

Kuş gribi salgını Arjantin'de düzinelerce deniz aslanını öldürdü

Kuş gribinin Arjantin'de çok sayıda deniz aslanını öldürmesi, insanlara bulaşma olasılığına ilişkin korkuları artırdı.

Kuş gribi salgını Arjantin'de düzinelerce deniz aslanını öldürdü

Hayvan sağlığı yetkilileri, kuş gribi salgını nedeniyle Buenos Aires'ten Santa Cruz'a kadar Arjantin'in Atlantik kıyısında çok sayıda deniz aslanının öldüğünü açıkladı.

Patagonya'dan bir çevre otoritesi, yaklaşık 50 ölü deniz aslanının kuş gribine benzer belirtiler taşıdığını söyledi.

Bu durum yetkilileri, ülkenin 5 bin kilometrelik kıyı şeridinde kuş gribi vakalarının tespit edildiği plajların ziyaret edilmesine karşı uyarmaya yöneltti.

Güney Amerika'daki kuş gribi salgını deniz aslanları, foklar ve morslar gibi deniz memelilerini öldürdü.

Bu yılın başlarında virüs kıtanın her yerindeki kuş popülasyonlarını yok ettiğinde, Peru yüzlerce deniz aslanının ölümünü belgeledi.

Rusya'nın batısındaki bir kümes hayvanı çiftliğinde de sürüdeki 195 bin 503 kuştan 17 bin 800'ünün ölümüne yol açan oldukça öldürücü bir H5N1 kuş gribi salgınının belgelendiği açıklandı.

Durum, kuş gribi virüsünün mevsimsel salgınlardan sürekli salgınlara doğru ilerlediğini ve şimdiye kadarki en büyük kuş gribi salgınlarından birine işaret ettiğini gösteriyor.

DSÖ, bazı memeli türlerinin grip virüsleri üreterek hayvanlara ve insanlara zarar verebilecek yeni türler geliştirebileceğinden endişe ediyordu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), kuş gribinin kanıtlanmış bir tedavisi olmasa da semptomları olan herkes için hızlı grip antiviral ilacı öneriyor.

Virüs direnç geliştirirse bu ilaçlar etkinliğini kaybedebilir; bu nedenle uzmanlar acilen harekete geçilmesini şiddetle tavsiye ediyor.

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Arjantin Kuş Gribi
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