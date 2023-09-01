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Dünya
AA 01.09.2023 07:37

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, İspanyol şirketlere suçlama

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "hükümetlerini devirmeyi hayal eden kişilerin" İspanyol iş adamlarından para aldığını söyledi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, İspanyol şirketlere suçlama

Ülkenin Bolivar kentine bağlı El Salado kasabasında halka seslenen Petro, yeni bir şiddet döneminin başlatılmak istendiğini ancak halkın buna izin vermeyeceğini belirtti.

Petro, şunları kaydetti:

"Hükümetimizi devirme hayalini kuranlar var. Bazı büyük İspanyol iş adamlarından para topluyorlar. İspanya'ya gidip hükümetin nasıl çöktüğünü görmek istiyorlar. Bunu yapmayı aklınızdan bile geçirmeyin zira yeni bir şiddet dönemi başlatmış olursunuz. Size söyleyeceğim gibi, akılsız olmayın zira Kolombiya tarihinde bu zaten yapılmıştı, tekrarlandı ve ne olacağını biliyoruz."

İş adamlarının isimlerine ilişkin detay paylaşmayan Petro, son aylarda çeşitli sektörlerden ve muhaliflerden kendisine yönelik "yumuşak bir darbe" planları yapıldığını bildirmişti.

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