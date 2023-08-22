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Dünya
AA 22.08.2023 13:23

Mısır, Süveyş Körfezi'nde yeni bir petrol sahası keşfettiğini duyurdu

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, Süveyş Körfezi'nde yeni bir petrol sahasının keşfedildiğini açıkladı.

Mısır, Süveyş Körfezi'nde yeni bir petrol sahası keşfettiğini duyurdu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mısırlı uluslararası enerji şirketi "Cheiron"un Süveyş Körfezi'nin kuzeyinde yeni bir petrol sahası bulduğu belirtildi.

Açıklamada, ortaya çıkarılan petrolün yüksek kalitede olduğu kaydedilirken miktarı hakkında bilgi verilmedi.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarık el-Molla, 12 Şubat'ta Mısır Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı’nda yaptığı konuşmada, ülkesinin petrol ihracatının 2022’de yüzde 41 arttığını ifade etmiş, 2025 yılına kadar 300 doğal gaz ve petrol kuyusu açmayı planladıklarını belirtmişti.

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