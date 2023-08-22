Fransa'da dron uçuşları orman yangınları nedeniyle kısmen yasaklandı

Sivil Güvenlikten yapılan açıklamada, orman yangınlarının olduğu alanlar ile tahliyelerin yapıldığı bölgelerde dron uçurulmasının resmen yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada hava araçları ve mürettebatı ile alandaki personelin güvenliğini tehlikeye atmamak için bu kararın alındığı belirtilerek yasağa uyulması çağrısı yapıldı.

Ülkede hava sıcaklıklarının yükselişe geçmesi üzerine, yetkililer yangın riskine karşı uyarılarını artırdı.

Bu kapsamda ülkenin 4 bölgesinde kırmızı, 46 bölgesinde ise bir alt seviye olan turuncu alarm verilmişti.