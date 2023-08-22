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Dünya
AA 22.08.2023 12:41

San Francisco Başpiskoposluğu çocuk istismarı davaları gerekçesiyle iflasını istedi

ABD'deki San Francisco Roman Katolik Başpiskoposluğu, hakkındaki 500'den fazla çocuk istismarı davası nedeniyle iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

San Francisco Başpiskoposluğu çocuk istismarı davaları gerekçesiyle iflasını istedi

Başpiskopos Salvatore Cordileone, yayımladığı açıklamada, iflas başvurusunun, başpiskoposluğa karşı tüm mali yasal işlemleri durduracağını ve böylece mağdurlarla "uzlaşma planı" geliştirilmesine olanak tanıyacağını söyledi.

Başpiskoposluğun tüm istismar davalarıyla baş etmek için yeterli mali imkanlara sahip olmadığını belirten Cordileone, "İflas sürecinin, mağdurlara adil ve hakkaniyetli tazminat sağlamak için en iyi çözüm olduğu sonucuna vardık." ifadesini kullandı.

Cordileone, 500'ü aşkın çocuk istismarı iddiasının büyük çoğunluğunun 30 ve daha fazla yıl önce yaşandığını kaydederek, faillerin artık aktif olarak görev yapmayan ya da ölmüş rahipler olduğunu belirtti.

Öte yandan cinsel istismar mağdurları, iflas başvurusunun bilgileri gizli tutmak için bir "taktik" olduğunu öne sürdü.

125'ten fazla cinsel istismar mağdurunu temsil eden avukat Jeff Anderson, Cordileone’un "gerçeklerden kaçmak için her yöntemi kullanacağını” ileri sürdü.

Anderson, "Cordileone, başpiskoposluktaki suçluların tespit edilmesini reddediyor. Kaliforniya Çocuk Mağdurları Yasasını devre dışı bırakmak için yasal manevralara girişiyor ve şimdi de iflasın arkasına sığınarak gerçeği gizlemek için son bir çaba sarf ediyor." ifadelerini kullandı.

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