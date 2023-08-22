BM: Sudan'daki çatışmalarda 60 kişi öldü, 50 bin kişi yerinden edildi

OCHA'dan yapılan açıklamada, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile HDK arasındaki çatışmaların 11-17 Ağustos tarihlerinde Nyala'da yeniden alevlendiği ve bu durumun sivilleri olumsuz etkilediği belirtildi.

Çatışmalardan dolayı Nyala'nın çeşitli mahallelerinde yaklaşık 50 bin kişinin evlerinden kaçtığı, en az 60 kişinin öldüğü ve 250 kişinin yaralandığı ifade edildi.

"Nyala Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde personel sayısı yetersiz"

Açıklamada, "Halihazırda personel sayısı yetersiz olan Nyala Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki personelin yaralı akınıyla başa çıkmakta zorlandığı bildiriliyor ve sahadaki insani yardım ortakları tıbbi malzemelerin azaldığını söylüyor." bilgisi verildi.

Açıklamada ayrıca, Nyala kentine gelmesi planlanan gıda, tıbbi malzeme ve su yüklü tırların çatışmalar nedeniyle 14 Ağustos'tan bu yana Doğu Darfur eyaletinin Dein şehrinde bulunduğu ve dağıtımların ertelendiği kaydedildi.

Öte yandan, Sudan ordusu, Nyala şehrindeki en üst askeri muharebe rütbesine sahip kıdemli komutan Tümgeneral Yasir Fadlullah el-Hızır el-Saim'in dün öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmaların başladığı nisan ortasından bu yana sahada öldürülen en üst rütbeli asker olarak kabul edilen el-Saim'in, 3 gün önce askerleriyle birlikte Nyala'daki ordu karargahında elleriyle mezar kazarak komutanlığı canı pahasına koruyacaklarını söylediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

