Açıklamayı Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert yaptı.

Seibert, ifade özgürlüğünün temel bir hak olduğunu hatırlatarak, bu temel hakka sadece yasalar ve kanun koyucular tarafından belirlenen çerçevede müdahale edebileceğini söyledi.

Seibert, bu çerçevede Merkel'in, ABD Başkanı'nın hesaplarının askıya alınmasını problemli bulduğunu belirtti.

Alman sözcü, sosyal medya şirketlerinin, siyasi iletişimin nefretle, yalanlarla ve şiddeti teşvik etmekle zehirlenmemesi konusunda sorumluluk taşıdıklarını da söyledi.