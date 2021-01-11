Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 17:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çin’de bir gencin dili direğe yapıştı
Çin’in Shandong eyaletinde eksi 15 dereceleri gören soğukta direği yalayan gencin dili, direğe yapıştı.
Direkte mahsur kalan gencin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Çin’in akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Çin'in Shandong eyaletindeki Zaozhuang kentinde bir berber dükkanının önündeki trafik tabelasının direğini yalayan gencin dili, direğe yapıştı.
Gencin imdadına çevrede buluna bir kadın yetişti.
Yaklaşık bir saat boyunca dili direğe yapışan gence müdahele kadın, direğe su döktü.
Dakikalar içinde eriyen buzların ardından genç direkten mahsur kalmaktan kurtuldu.
İsmi açıklanmayan gencin, sosyal medyada beğeni toplamak için bu yola başvurduğu öğrenildi.
Etiketler: Çin
Son Haberler
- 19:06
- 18:59
- 18:55
- 18:51
- 18:58
Sıradaki Haber
Eski ABD Dışişleri Bakanı Powell: Trump istifa etsin
Yükleniyor lütfen bekleyiniz