BioNTech Üst Yöneticisi Prof. Dr. Uğur Şahin tarafından yatırımcılara yapılan "Gelecek Nesil İmmünoterapi" adlı sunum, şirketin internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, daha önce 2021 için 1,3 milyar olarak açıklanan COVID-19 aşı üretim hedefi, yeni tesis ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesiyle 2 milyar doza çıkarıldı.

Aşılar, şirketlerin 6 üretim tesisinde üretiliyor.

2 milyar dozluk üretim kapasitesinden 1 milyar dozu taahhüt edilmiş durumda.

Yeni tesis yılda 750 milyon doz üretecek

Almanya'nın Marburg kentinde şubat sonunda faaliyete geçecek yeni üretim tesisi ise yılda 750 milyon doz aşı üretebilecek.

Sunumdaki "COVID-19 salgını muhtemelen endemik hastalık olacak." ifadesi de ayrıca dikkat çekti.