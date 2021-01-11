Melania Trump, ABD Kongre binasının 6 Ocak’ta Donald Trump destekçileri tarafından basılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu:

"Geçen hafta olanlarla ilgili hayal kırıklığına uğradım ve ümitsizliğe kapıldım. Ulusumuz sivil yollarla iyileşmeli. Bu konuda hata yapılmamalı. Ulusun Kongresi'nde meydana gelen şiddeti kesinlikle kınıyorum. Şiddet asla kabul edilemez."

Trump, "şiddetin durdurulması, insanların ten rengine veya siyasi ideolojilerine göre yargılanmaması" çağrısı yaptı.