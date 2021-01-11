Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Melania Trump, Kongre baskını için konuştu: Ümitsizliğe kapıldım
ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, Kongre binasının basılması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını, ümitsizliğe kapıldığını söyledi.
Melania Trump, ABD Kongre binasının 6 Ocak’ta Donald Trump destekçileri tarafından basılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu:
"Geçen hafta olanlarla ilgili hayal kırıklığına uğradım ve ümitsizliğe kapıldım. Ulusumuz sivil yollarla iyileşmeli. Bu konuda hata yapılmamalı. Ulusun Kongresi'nde meydana gelen şiddeti kesinlikle kınıyorum. Şiddet asla kabul edilemez."
Trump, "şiddetin durdurulması, insanların ten rengine veya siyasi ideolojilerine göre yargılanmaması" çağrısı yaptı.
Etiketler: ABD Donald Trump
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