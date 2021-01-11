Malezya Sağlık Bakanlığı, "Bakanlık ile Pfizer arasında varılan yeni anlaşma kapsamında, firmanın Malezya'da COVID-19 aşısı üretmesi ve firmadan daha fazla aşı dozu satın alınmasının kararlaştırıldığını" açıkladı.

Pfizer'dan alınacak 6,4 milyon doz aşıya ilaveten 12,2 milyon doz daha COVID-19 aşısı satın alınması için firmayla anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, Malezya'nın şimdiye kadar satın aldığı aşılarla ülke genelinde yüzde 39 bağışıklık hedeflendiği söylendi.

Öte yandan Başbakan Muhyiddin Yasin, Pfizer aşılarının şubat sonunda ülkeye ulaşacağını açıkladı.

Malezya Sağlık Bakanlığına bağlı Malezya İlaç Düzenleme Kurumu, 8 Ocak'ta Pfizer'ın geliştirdiği COVID-19 aşılarının ülkede kullanımını onaylamıştı.

Yüzde 70 koronavirüs bağışıklığı hedefleniyor

Şimdiye kadar Pfizer ve AstraZeneca firmalarından toplam 12,8 milyon doz aşı satın alınan Malezya'da hükümet, daha fazla aşı getirerek ülkede yüzde 70 koronavirüs bağışıklığı hedefliyor.

Toplam 138 bin 224 vakanın bulunduğu Malezya'da 555 kişi yaşamını yitirdi, 28 bin 554 kişi ise tedavi görüyor.