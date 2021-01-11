Başvuru yapan kişiler, verilen randevu saatinde kendilerine en yakın merkeze giderek aşı yaptırabiliyor.

Londra, Bristol, Surrey, Newcastle, Manchester, Stevenage ve Birmingham'daki yeni merkezlerde, dakikada 4 kişi aşılanabiliyor.

Aşılanan kişi sayısı 2 milyonu aştı

Ülkede ilk aşamada günlük 200 bin, gelecek haftalarda da 1 milyon kişiye aşı yapılması hedefleniyor.

İngiltere'de bugüne kadar 2 milyondan fazla kişiye COVID-19 aşısı yapıldı.

Çalışmalara, gelecek günlerde aile hekimlerinin yanı sıra bazı eczanelerin de katılmasıyla koronavirüs aşısı yapılan toplam yer sayısı yaklaşık 1200'e çıkacak.

Vaka artışı korkutuyor

Öte yandan günlük ölümlerin 1000'i, vakaların da 60 bini geçmesi endişeleri artırıyor.

Guardian gazetesinin haberine göre, virüsün daha bulaşıcı bir türü nedeniyle Londra'nın bazı bölgelerinde her 20 kişiden birine COVID-19 bulaşmış durumda.

"En kötü haftalar" geliyor

Hükümetin Tıp Danışmanı Chris Whitty, durumun daha da kötüye gideceği konusunda uyardı.

Gelecek birkaç haftanın "salgının en kötü haftaları" olacağına işaret eden Whitty, insanların hayatını kaybedenlerin oluşturduğu tabloyu anlamamasını "korkunç" olarak niteledi.

Tedbirler artırılabilir

Toplam can kaybı sayısının 81 bini geçtiği ülkede karantina önlemlerinin daha da sıkılaştırılması planlanıyor.

The Daily Telegraph'ın haberine göre, insanların birlikte yaşamadığı kişilerle egzersiz yapmalarının da yasaklanması bekleniyor.

İngiltere'nin onayladığı aşılar

Pfizer-BioNTech aşısını ilk uygulayan ülke olan İngiltere, 8 Aralık'ta aşı çalışmalarına başlamıştı.

İngiliz ilaç denetim kuruluşu, yeni yıldan hemen önce de Oxford-AstraZeneca aşısına onay vermiş ve bu aşının ilk dozu 4 Ocak'ta yapılmıştı.

8 Ocak'ta da ABD merkezli ilaç firması Moderna'nın aşısının yaygın kullanımı onaylanmıştı.

Ülke, artan vakalar karşısında 5 Ocak'ta yeniden karantinaya gitmişti.