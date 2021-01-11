Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 16:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filistin, Orta Doğu'da Rus aşısını tescil eden ilk ülke oldu
Filistin'in, Rusya'da COVID-19'a karşı geliştirilen "Sputnik V" aşısını Orta Doğu'da tescil eden ilk ülke olduğu açıklandı.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Filistin Sağlık Bakanlığı'nın, Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen "Sputnik V" aşısını tescil ettiğini açıkladı.
Filistin’in Orta Doğu’da aşıyı tescil eden ilk ülke olduğu kaydedilirken, "Aşı, Filistin'de hızlandırılmış prosedür kapsamında ek klinik deneyleri yapılmadan tescillendi" açıklaması da yapıldı.
Açıklamada, aşının ilk partisinin Filistin'e bir ay içinde ulaşacağı söylendi.
Sputnik V aşısı, Rusya'nın yanı sıra Belarus, Sırbistan, Arjantin, Bolivya ve Cezayir'de tescillenmişti.
Etiketler: Filistin Devleti Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Rusya
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